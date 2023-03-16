DiCarlo, Mağusa’daki Kültürel Miras Teknik Komitesi projelerini inceledi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin (BMGS) Siyasi İşler ve Barış İnşasından Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Mağusa’yı ziyaret ederek, Birleşmiş Milletler himayelerindeki Kültürel Miras Teknik Komitesi projelerini yerinde inceledi.
DiCarlo, Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay’dan projeler hakkında bilgi aldı.
- Gençlerle de bir araya geldi
Kıbrıs’ta ilk defa bulunan ve adada çeşitli temaslarda bulunan DiCarlo, Kıbrıslı gençlerle de bir araya gelerek, onların fikirlerini, talep ve kaygılarını dinledi. UNFICYP sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda “Gençlerin anlamlı katılımı, Kıbrıs’ta barışı inşa etmenin ve sürdürmenin anahtarlarındandır” ifadelerine yer verildi.
DiCarlo’ya BM Genel Sekreteri'nin (BMGS) Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart eşlik etti.