Dijital sosyal sorumluluk platformu tanıtıldı

Yetki sahibi tüm hayır kurumlarının bağış toplayabilmeleri için Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından oluşturulan dijital sosyal sorumluluk platformu “gonuldenbagliyiz.biz” tanıtıldı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan yazılı açıklamaya göre, dijital platform, sivil toplum örgütleri ile bağış toplayabilme yetkisine sahip kurumlara sosyal sorumluluk amacıyla proje açarak bağış toplama imkânı veriyor. Dileyenler, platform aracılığıyla projelere gönüllü olabiliyor.

Açıklamaya göre, sosyal sorumluluk projesinin lansmanına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

Gecede ilk etapta 8 adet proje videolarıyla tanıtılarak, platform bağış toplamaya açıldı.Gecede Ayşen Barışsal ve orkestrası geceye özel sözlerini yazıp besteledikleri şarkılarını seslendirdiler. Gecede ayrıca projeleriyle platformda yer alan proje yetkililerine, teşekkür belgeleri takdim edildi.

TATAR: “GÖNÜLDEN BAĞLI OLMAK, GÖNÜLDEN BAĞLI BU ÇALIŞMALARI YÜRÜTMEK BAŞLI BAŞINA BAŞARIDIR. KUZEY KIBRIS TURKCELL’İ YÜREKTEN KUTLUYORUM”

Gecede konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkinliğin “gönülden bağlıyız” sloganıyla düzenlendiğine ve gönülden bağlı olarak çalışmalar yürütmenin önemine değindi. Ülkeye yapılan değerli hizmetlerin ve çalışmaların başlı başına bir başarı olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesini, çalışanlarını, fikir üreten gençleri ve tüm yönetimini yürekten kutluyorum” dedi.



Kuzey Kıbrıs Turkcell’in kuruluşunda da bulunduğunu ve tüm detayları hatırladığını aktaran Tatar konuşmasına şöyle devam etti: “O gün benim için çok değerlidir. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in o zamandan itibaren yapmış olduğu yatırımlar şu an 22’nci senesinde. 22 yıl basit bir zaman dilimi değildir. Turkcell’in yatırımcılarına, yönetimine emek verenlerine teşekkür ediyorum. 22 yıllık emek olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde uluslararası şirketin, uluslararası bir teknoloji grubunun KKTC’nin gelişmesinde yaptığı bu hizmetleri takdir etmek gerekmektedir. Bu projenin de hayırlara vesile olmasını diliyorum. Devletin onayladığı dernek veya vakıfların bağış toplama, kaynak yaratma noktasında çağın teknolojik imkanlarıyla, iletişim kanallarından yüz binlerce insanın buluşabileceği platformlarda bütün bu projeleri sürdürebilmek, hayata geçirebilmek teknolojik imkandır. Teknolojiyi kullanabilen bizleri kimsenin engelleyemediğini, kısıtlayamadığını da böylelikle duyurmuş oluyoruz. Kazandığını ülkemize yatıran, ağını genişleten, bu imkanları sunabilen Turkcell’in tüm çalışanlarını ve İstanbul’daki merkezi dahil hepsini kutluyorum. Yaratıcılık, sürekli çalışma, okuma dünyayı takip etmek ve halkımıza insanımıza ülkemize kazandırmaktır. Bu akşam da bunu görüyorum. Bir kez daha yürekten kutluyorum”KÜÇÜKÖZDEMİRKuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir de konuşmasına projenin çalışmalarını ekibiyle birlikte uzun zamandır yürütmekte olduklarını ve heyecanlı olduklarını söyleyerek başladı. Küçüközdemir, Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak ülkemize her zaman teknoloji konusunda yenilikler getirdiklerini aktardığı konuşmasında “Bugün teknolojiyi değil, teknolojinin kullanılarak adamızda sosyal sorumluluk alanında bir bebeğin doğuşunu konuşacağız” dedi.Murat Küçüközdemir sözlerine şöyle devam etti: “Dileriz ki gonuldenbagliyiz.biz adamızın kısa bir zaman içerisinde sahip çıkacağı bir proje olacak. İsminin bulunması, çalışmalar ve tüm paydaşlarıyla uzun zamandır ekibimizle çalışmalar yürüttüğümüz platformu teknolojiyi kullanarak sizlere adamıza sunduk. Sosyal sorumluluk projelerinin daha kolay hayatımıza girebilmesi için bu projeyi hayata geçirdik. Platformu, Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak biz gerçekleştirdik ancak buraya konacak projeler tamamen bizden bağımsız olacak. Devlet tarafından yetkili dernek, vakıf ve hayır kurumları buraya proje ekleyebilecek. Bu projelerin normal bağışlardan farkı, net, tanımlı projelerin olması. İlk etapta tanıtımını yaptığımız projeler lansmanla başlayan projeler. Platform bundan sonrasında da farklı projelerle karşınızda olacaktır. Projelerin çıktılarını da halkımızla paylaşıyor olacağız. Gonuldenbagliyiz.biz sadece bir bağış platformu değildir. Fiziksel anlamda da etkinliklere katılım sağlayabiliyor, proje gönüllüsü olabiliyorsunuz. İyilik paylaştıkça çoğalır sloganında olduğu gibi dileriz ki buradaki tüm projeler hayat bulur ve gonuldenbagliyiz.biz adanın sahiplendiği bir platform olur”Kuzey Kıbrıs Turkcell yetkililerinin siteyle verdiği bilgiye göre Gönülden Bağlıyız Biz platformu bağış toplayabilme yetkisine sahip sivil toplum örgütlerine açık bir platform olacak. Hayır kurumları bağış toplayabilmek için ilgili belgeleriyle platforma kayıt olacaklar.Bu kurumların ihtiyaca yönelik platforma girecekleri, çalışılmış bir projeleri olmak durumunda. Bu proje belli bir zaman aralığını ve tutarı hedefleyecek, asıl amaç hedeflenen zaman aralığında da bu tutarı toplayabilmek olacak. Dernek veya vakfın kendi girdiği projesi sistemde gerekli kontrollerin ardından aktif olacak ve platform üzerinden artık bağış toplanabilecek. Halk da dilediği odak alanındaki projeyi seçerek kredi kartı ile online olarak veya Creditwest Bank’ın Local Pay ödeme sistemi üzerinden dilediği an bağış yapabilecek.Platformun bir diğer önemli özelliği “gönüllü” olma şansı vermesi. Platform üzerinden ayrıca etkinlik açılabiliyor, buradan da bağışla katılım sağlanabiliyor ve gönüllülerden destek alınabiliyor.