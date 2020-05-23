Din Görevlileri Sendikası, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

Din-Gör-Sen Genel Başkanı Süleyman Çakır, tarafından yayımlanan mesajda şöyle denildi:“Bayramlar paylaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin, zengin fakir, güçlü güçsüz ayrımı gözetmeden tüm insanlarla kucaklaşmanın evrensel mesajını içermektedir. Bu bayram buruk geçse de bu günleri geride bıkarak daha güzel günlere ulaşacağız. Ramazan Bayramının ülkemiz ve milletimiz için sevgi, huzur, ve mutluluk dolu bir geleceğe vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm sendika üyelerimizin, emekçi kardeşlerimizin ve tüm halkımızın Ramazan Bayramını tebrik ediyor hayırlara vesile olmasını Cenabı-ı Allah'tan niyaz ediyorum”.