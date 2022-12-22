Din İşleri Başkanlığı mesaj yayınladı

Din İşleri Başkanlığı, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayınlayarak şehitlere rahmet diledi.

Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın yayımladığı mesaj şöyle;

“Kıbrıs'ın Manevi bekçisi ve ilk Şehidi olarak kabul edilen Ümmü Harâm Bint Milhân (Hala Sultan) annemizden günümüze gelene kadar milli ve manevi değerimizi ayakta tutabilmek için canını vermiş bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası vesilesi ile özellikle Kıbrıslı Türklerin var oluş mücadelesinde canlarını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum”