Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktiviteler Derneği Karpaz için kalkınma planı istiyor

Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktiviteler Derneği Karpaz için kalkınma planı istiyor
banner94
banner90

Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktiviteler Derneği, hükümetlerin sadece kağıt üzerinde öncelik verdiğini ve hak ettiği değeri alamadığını belirttiği Karpaz bölgesi için, ekonomik kalkınma planı hazırlanmasını istedi.

banner91

Dernek Başkanı Fırak Borak, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin Karpaz bölgesi özelinde herhangi bir kalkınma eylemi bulunmadığını iddia etti.

Borak, “Karpaz bölgesi özellikle turizm ve tarım-hayvancılık alanlarında gelişime açıktır ve acil olarak desteklenmelidir. Hükümet yetkililerine acil çağrımızdır; Karpaz bölgesi kalkınma planı yapılarak, bölgenin ekonomik kalkınması sağlanmalıdır” dedi.

banner79
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Luna Tülay Art Home atölye karma sergisi 19 Mayıs’ta...
Luna Tülay Art Home atölye karma sergisi 19 Mayıs’ta...
  1. Kültür & Sanat
﻿