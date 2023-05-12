Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktiviteler Derneği Karpaz için kalkınma planı istiyor

Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktiviteler Derneği, hükümetlerin sadece kağıt üzerinde öncelik verdiğini ve hak ettiği değeri alamadığını belirttiği Karpaz bölgesi için, ekonomik kalkınma planı hazırlanmasını istedi.

Dernek Başkanı Fırak Borak, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin Karpaz bölgesi özelinde herhangi bir kalkınma eylemi bulunmadığını iddia etti.

Borak, “Karpaz bölgesi özellikle turizm ve tarım-hayvancılık alanlarında gelişime açıktır ve acil olarak desteklenmelidir. Hükümet yetkililerine acil çağrımızdır; Karpaz bölgesi kalkınma planı yapılarak, bölgenin ekonomik kalkınması sağlanmalıdır” dedi.