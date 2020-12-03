"Dipkarpaz Özel Eğitim Merkezi yaklaşık bir senedir faaliyette değil"

Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, özel gereksinimli bireylerin topluma kazandırılması ve toplumdan kopmaması için oluşturulan “Dipkarpaz Özel Eğitim Merkezi”nin yaklaşık bir senedir faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Dernek, merkezi kapatma kararı aldığını savunduğu Vakıflar İdaresi’ni eleştirdi.

Dernek Başkanı Fırat Borak yaptığı yazılı açıklamada, “İçinde; dil terapisti, fizyoterapist, özel eğitim öğretmeni, psikolog, diyetisyen olan ve 35 40 kişiye hizmet veren okul, tamamen siyasi çıkarlar yüzünden ve hiçbir açıklama yapılmadan Vakıflar İdaresi tarafından, hizmet bedeli kesilerek faaliyetlere son verilmiştir.” ifadelerini kullandı.

İlk 6 ay Dipkarpaz Belediyesi, Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği ve CTP İskele ilçesi tarafından karşılanan hizmet bedelinin, 4’lü hükümet döneminde, Vakıflar İdaresi’ne devredildiğini kaydeden Borak, “böylesi anlamlı bir günde; gülücükler, resimler ve nağmeler dizen siyasilerin davranışlarını kınadıklarını, Vakıflar İdaresi’nin haksız yere yaklaşık bir senedir kapattığı okulun faaliyetlerine geri dönmesini sağlayacak adımı atmasını beklediklerini” ifade etti.

Borak, “Özel gereksinimli bireyler üzerinden siyaset yapmayın. Bu çocuklara sahip çıkmak herkesin görevidir.” dedi.