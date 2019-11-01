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Diyabet Derneği’nin Salı Sohbet Toplantıları sürüyor

Diyabet Derneği’nin Salı Sohbet Toplantıları sürüyor
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Kıbrıs Türk Diyabet Derneği 04 Kasım 2019 Salı akşamı saat 17:30’da Lefkoşa’da yeni dernek ofisi eğitim salonunda (Stark Apt. Kat.1 Daire 5 Ortaköy-Lefkoşa) sohbet toplantısı düzenliyor.

Sohbet toplantısının konusu ‘Şekerin Tarihi ve Vücudumuza Yaptıkları olacak

 Konu ile ilgili film gösterisi ve değerlendirmesi yapılacak

Dernekten: "Sohbet toplantısına katılıp birlikte değerlendirelim, konuyu birlikte tartışalım Konu ile ilgili bilgilenmek ve merak ettiklerini sormak isteyenler için bu sohbet toplantısı kaçırılmaz bir fırsat olacaktır." açıklaması yapıldı

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