Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nin salı toplantıları devam ediyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim Salı akşamı saat 17:30’da Lefkoşa’da yeni dernek ofisi eğitim salonunda (Stark Apt. Kat.1 Daire 5 Ortaköy-Lefkoşa) yer alacak sohbet toplantısının konuğu Kolan British Hospital Baş Hekimi Opr.Dr. Harun Gülmez olacak.

Gülmez, “Diyabet: Teşhis Öncesi ve Sonrası Yanlışlar” konusunda konuşacak. Arzu eden konuklara 17:30’da kan şekeri ölçümü de yapılacak.