"Doğa imdat diyor" etkinliği

Mağusa Sivil Toplum Platformu (MASTOP), Gazimağusa’daki çevre sorunlarına dikkat çekti ve sorunların çözülememesindeki en önemli nedenin, çevre ile ilgili sorunların bir bakanlığın uhdesine olması olduğunu kaydetti.

Mastop, bugün, Mağusa Suriçi Namık Kemal Meydanı’nda bulunan Cümbez ağacı altında “Doğa İmdat Diyor!” adlı etkinlik düzenledi.

Platform adına, Mağusa Suriçi Namık Kemal Meydanı’nda bulunan Cümbez ağacı altında okunan basın bildirisinde, ülkedeki çevre sorunlarının ihmal edildiği, bunun nedeninin çevre ile ilgili konuların turizmle ilgili bakanlığın altında olması olduğu kaydedildi.

“ATIKLAR GÜNGÖR’E TAŞINMALI”

Açıklamada, “Çevre sorununun geri plana atılmasının ana sebeplerinden biri, bu başlığın uzun yıllardır Turizm Bakanlığı’nın yetki alanında bulunmasıdır. Çevre, normal şartlarda bakanlık olarak değil, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi özerk bir ajans olarak örgütlenmeli ve geniş yetkilerle donatılarak olaylara doğrudan ve etkin müdahalede bulunabilme yeteneği kazandırılmalıdır” denildi.

Gazimağusa’daki çevre sorunlarına da dikkat çekilen açıklamada, katı atıkların gömülerek depolandığı ve çıkan veya çıkarılan yangınlarda ortaya kanser yanında karaciğer hastalıklarına neden olan gazlar çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, “Güngör Katı Atık Toplama Alanı’na yönlendirileceği söylenen Atık Transferi Projesi bir türlü uygulamaya geçmemiştir. Bu konu ivedilikle ele alınarak sıkıştırılmış atıkların tırlarla günlük transferi sağlanmalı ve gerekirse belediyelerin yakıt gideri de merkezi fonlardan karşılanmalıdır” denildi.

“EKONOMİYE KAZANDIRILMALI”

Açıklamada, atık miktarını minimize etmeye yönelik olarak belediyelerin özel sektör ile işbirliği kurmaya mecbur edilmesi, katı atıkların ekonomiye geri kazandırılması için gerekli adımlar atılması gerektiği kaydedildi.

KATI YAKACAKLAR

Diğer bir sorunun, ısınma ihtiyacının katı yakacaklarla sağlanması olduğu kaydedilen açıklamada, çağdaş ekipmanlara sahip bir çevre izleme biriminin kurulması, çevreyi katı ya da sıvı atıklarla kirletenlere, dumanla zehirleyenlere ibretlik para cezası ve hatta hapislik cezası uygulanması gerektiği belirtildi.

KANALİZASYON

Gazimağusa’da kanalizasyon sıkıntısının yaşandığı kaydedilen açıklamada, “AB tarafından finanse edilen ama hatalı yapılan mevcut sistemin onarımı ve bu sisteme bağlı olmayan diğer bölgelerin de eklenmesi için, yine AB’nin ayırdığı ve yüklenici firmayı da belirlediği 17 milyon Euro’luk bir kaynak söz konusudur” denildi.

Açıklamada, ilgili belediye, Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odalar Birliği, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, Mağusa Kanalizasyon Sistemi Onarım Projesi’nin hayat bulması için AB’den ilgili kaynağı kullandırmaya yönelik üzerlerine düşen görevleri yapmaya çağrıldı.

DÖKME YÜKLER

Dünyanın en ilkel limanlarında dahi dökme yük uygulamasının kalmadığı kaydedilen açıklamada, bunun; çalışan ve bölge halının sağlığını ciddi biçimde risk altına soktuğu belirtildi ve gerekli disiplinin sağlanması çağrısında bulunuldu.

SULAK ALANLAR

Gazimağusa’daki sulak alanlarda ender görülen kuş türleri ve sulak alana özgün bitki türlerinin bulunduğuna işaret edilen açıklamada, “Bu alanların mümkün olduğunca doğal durumlarına döndürülerek korunması, bozulmadan akılcı ve sürdürülebilir kullanımı Mağusa’ya bilimsel, sanatsal, eğitimsel, turistik ve ekonomik açılardan çok büyük getiri sağlayacaktır. Dünyanın en önemli Uluslararası Su Kuşları Yaşam Ortamları ve Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi “Ramsar Sözleşmesi”ne taraf danışmanlar, Mağusa’daki Tuzcul Bataklıkların ada için en az Ramsar Alanları kadar önemli olduklarını kaydetmektedirler. Hâlbuki adı geçen alanlar, aşırı yapılaşma tehdidi ile sivrisinekle mücadele için kullanılan kimyasal ilaçlara ve katı-sıvı atıkların boşaltımına bağlı ağır kirlenmeyle karşı karşıyadır” denildi.