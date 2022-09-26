Dolar karşısında tarihi değer kaybı yaşayan sterlin 19,70 liradan işlem görüyor

İngiltere`deki vergi kesintileri planı ve ABD Merkez Bankası Fed`in şahin tutumu, sterlinin dolar karşısında tarihi değer kaybı yaşasmaaına yol açtı.

İngiltere'de yeni Başbakan Liz Truss'un agresif vergi kesintilerini öngören paketinin enflasyonu daha da tetikleyeceği endişesi ve Fed'in sert faiz artış patikasına girmesiyle düşen sterlin haftaya dolar karşısında rekor düşük seviyeyle girdi.

Yeni haftaya Asya piyasalarında sert düşüşle başlayan ve yüzde 3'e yakın değer kaybederek 1,0350 ile tarihinin en düşük seviyelerini gören sterlin/dolar paritesi, şu dakikalarda 1,0580'den işlem görüyor.

- Serbest piyasada Euro 18 liranın, sterlin 20 liranın altına düştü

Haftanın ilk gününde KKTC’de serbest piyasada euro 17,86 liradan, sterlin 29,70 liradan işlem görüyor.

Serbest piyasada, saat 09.00 itibarıyla 18,40 liradan alınan dolar 18,55 liradan satılıyor. 17,70 liradan alınan euronun satış fiyatı da 17,86 lira olarak belirlendi.

Sterlin ise 19,50 liradan alınıp, 19,70 liradan satılıyor.