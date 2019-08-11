DP’de bayramlaşma töreni gerçekleşti

Demokrat Parti’de bayramlaşma töreni Serdar Denktaş ve parti yetkililerin katılımı ile gerçekleşti.

Köşklüçiftlik’teki Lefkoşa İlçe Merkez binasında gerçekleşen bayramlaşma merasimine Serdar Denktaş eşi Müge Denktaş ile birlikte katıldı.

Genel Başkan Serdar Denktaş ve eşi, partililerle ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayram konuşmasında Dünya barışına ve kardeşliğe değinen Denktaş mesajında;

“Öncelikle dostluğu, kardeşliği ve sevmeyi hatırlamamız gerekir. Sevdiklerimizi sadece bugün değil her gün ziyaret etmeliyiz.

Bayramlarda önemli olan şey affetmektir. Küs kalmamak gerekir, affedici ve hoşgörülü olmamız lazım.

Temennim bu bayram sonrasında hem ülkemizde hem de dünyamızda sevgi ve hoşgörü hakim olur ve yaklaşan tüm olumsuzluklar ülkemizden uzaklaşır.” dedi.