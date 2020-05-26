Dr. Bülent Dizdarlı: "Ülkemizde futbol neden başlamamalı?"

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabında ülkemizde Covid-19 nedeniyle, hükümet tüm spor müsabakalarının durdurulmasına karar vermişdir diyerek futbolun neden başlamaması gerektiğiyle ilgili açıklamalarda bulundu ."Umarım eğri gemi doğru sefer gider. Yoksa vebali büyük olacaktır bilesiniz" şeklinde konuştu...

İşte Dizdarlı’nın o paylaşımı;

ÜLKEMİZDE FUTBOL BU SIRADA NEDEN BAŞLAMAMALIDIR?

1- 10 Mart 2020 sonrası ülkemizde görülen Covid-19 vakalarının toplum sağlığına olumsuz etki yapma ihtimali üzerine, hükümet tüm spor müsabakalarının durdurulmasına karar vermiştir.

2- Hâlen ülkemizde bir aya aşkın zamandır, resmi açıklamalara göre vaka yokken dahi. maske ile dolaşma, sosyal mesafeyi koruma anlayışı konusunda telkinler devam etmektedir. Açılım yapılan yerlerin sektörlerin bu ALTIN KURALLARA harfiyen itaat etmesi istenmektedir.

3- Nitekim Nisan 15 den itibaren hükümet bireysel idmanlara izin verirken dahi bu kurallara uyulmasını şart koşmaktadır.

4- Futbol Federasyonumuz da takımların ikili mücadele gerektirmeyen çalışmalarına izin verirken, bir çok kulübün dahi yapmasının imkânsız olduğu koşullar öne sürmüştür. Bu bir yerde “Nasıl olsa denetim yapılmayacağından” herkesin kendi oto kontrolüne terk edilmiş ama nerdeyse kimse tarafından uygulanabilirlik bulunmayan şartlarla sorumluluğu başkasına atma gaylesidir.

5- Hükümet futbol basketbol handbol oynanmasına izin verecekse her halde önce, toplumun tüm bireylerinin artık sosyal mesafe ve maske kurallarına uymasının gereli olmadığını ilan edecektir.

6- Henüz hükümetin futbola başlama kararı yoktur ancak Federasyon un 18 Haziran’da başlatma girişimleri bilgimize gelmiştir. Hükümet ise BİLİM KURULU kararları yerine , spor kuluplerinin ve federasyonun karar vermesi eğilimindedir. Bir çok spor kulübu beyhude yere federasyonun, ama o olmadı en azından kulüpler birliğinin bir toplantı düzenleyip konuyu tartışmasını beklemektedir. Kimse bana bu noktada toplanmanın covid_19 yönünden sakıncalı olduğunu söylemesin. O zaman “kendi canınızı bu kadar düşünürken genç sporcuların ve ailelerinin canlarını neden düşünmüyorsunuz” diye sorma hakkım doğar

7- Açıkçası ben bir vatandaş olarak BAŞBAKANLIK VE SAĞLIK BAKANLIĞI BİLİM KURULLARI’NIN bu konudaki karar ve toplantı tutanaklarını merak etmekteyim

8- UEFA , kendi üyelerine “ Sağlık ve Ekonomik sürdürülebilirlik” konularında sakınca yoksa futbol liglerini eylüle kadar bitirme çağrısında bulunmuştur . Bu durumda şu sorular akla gelmektedir.

a- Biz UEFA üyesi miyiz?

b- Sağlık yanında iklim yönünden sürdürülebilir bir sportıf alt yapımız var mıdır?

c- Ekonomik olarak “devlet katkısının alınamayacağı da ortadayken ve geçen süreç maliyetlerimize büyük artış getirmişken “ sürdürebilirliğin mümkün olduğu nasıl formulüze edilmiştir.

d- Spor kulüplerinin bir birlerine ve piyasaya verecekleri binlerce liralık çekler karşılıksız çıkmaktadır. Bu konuda bir çaba var mıdır?

9- Ülkemizin tanınmış bilim adamları hekimleri ile yaptığımız istişare de şu konularda mutabık kalınmıştır ;

a- İnsanlara sosyal mesafeyi koruyun, maske takın “ diye çağrı yaparken onları ikili mücadele gerektiren bir ortama sokmak doğru değildir.

b- Geçen süre içerisinde bir çok sporcu idman yapamamış ve sportif bünyesini sıfırlamıştır . Hâl böyleyken sadece düz koşular sonrası maçları başlatmak sporcu sağlığına zararlıdır.

c- İklimimiz bu dönemde yeterli hazırlık yapılmadan liglerimizin başlatılmasına müsait değildir. Bu dikkate alınmazsa çok ciddi geriye dönüşümü olmayan rahatsızlıklar sakatlıklar yaşanması muhtemeldir.

10- Risk azalmış gibi görülse de yetkililerin “Hızlı iç açılım” kararı yanı sıra yakında tüm deniz hava ve kara kapılarının açılacak olması , düşen risk oranının tekrar artmasına vesile olmuş ve olacaktır

11- Ülkemizde halen bir Pandemi hastanesi yoktur. Devletin buna bütçe ayırması gerekmektedir. Zira uçaklar insan getirmeye başladığında hastalığın ikinci dalgasının başlamayacağını kimse garanti edemez. Ekonomik olarak devlet zor durumdadır.

a- Maaşlar tam ödenememektedir

b- Özel sektör çalışanlarına 1500 Tl gibi açlık sınırının altında yaşamaya- zorlayan bir ücret verilebilmiştir.

c- Bu böyleyken biz nasıl olurda futbolun başlaması için 2500000 Tl yi isteyebiliriz.? İkibucuk milyonu bin beş yüze böldüğünüzde 1666 kişinin daha karnının bir miktar daha doyacağını hesaplayan yok mu?

12- Son olarak Almanya Bundesliga başladı diyenlere bir cevap vermek istiyoruz

a- Almanya bu hastalıkla en ciddi ve doğru uğraş veren , sağlık alt yapısı en gelişmiş ülke olmasına karşın çok ciddi koşullarla ligini başlatmıştır. Ayrıca oralarda sporcular, en modern arabaları ile kat kravat stadyuma gelmekte , nerdeyse otel odası konforundaki soyunma odalarında formalarını giyip maça çıkmakta , maç sonrası da aynı konforda duşlarını alıp evlerine gidebilmektedir. Aynı koşullara sahip Fransa Belçika İskoçya ve benzeri ligler ise sağlık yönünden sürdürülebilir olmadığından tescil edilmiştir.

b- Bize en yakın yer olan Güney Kıbrıs Kop ligi de sonlandırılmıştır. Ekonomik değeri bizimkinden kat ve kat yüksek olan KOP ligi ülke şartları dikkate alınarak durdurulmuştur.

13- Çetinkaya olarak bizim kendi süper ligimiz adına kabul edebileceğimiz tek gerçek Mağusa Türk Gücü’nün haklı şampiyonluğudur. Bunun dışındaki hiçbir kararı bu saatten sonra kabullenmiyor yasal haklarımızı saklı tutuyorum

14- Futbol Basketbol Handbol gibi temas içeren sporların başlanması ile doğacak sorumluluğu alanlar, başta sağlık bakanı olmak üzere hükümet, ilgili federasyon başkanları yönetim kurullar, spor kulüpleri yönetim ve başkanları , ve maalesef bazı spor yazarları. Umarım eğri gemi doğru sefer gider. Yoksa vebali büyük olacaktır bilesiniz.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020, 17:34