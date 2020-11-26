Dr. Erden Aşardağ:“İyilik hali ek önlemler alınmazsa maalesef devam etmeme ihtimali vardır”

Dr. Erden Aşardağ, Türkiye ve güneydeki Covid-19 ile ilgili vaka artışlarına dikkat çekerek, ülkedeki iyi gidişatın ek önlemler alınmazsa devam etmeme ihtimali olduğunu açıkladı.

Aşardağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Maalesef çok üzgünüz.İnşallah alınacak daha da ciddi önlemlerle Türkiyedeki kardeşlerimiz ve Güneydeki komşularımız virüs karşısında daha güvenilir ve sağlıklı günlere kavuşacaklardır.İki ülke de kırmızı bulaş derecesindedir . Dualarımız orada çalışan meslektaşlarımız ve halklarına…

Alınan önlemler, sağlıkçılarımız temas takip ekiplerimiz,halkımızın duyarlılığı, çift pcr test uygulaması ve karantina uygulamaları ile , KKTC’ de Allaha şükür iyi gidiyoruz.

Ancak iyilik halinin , ek önlemler alınmazsa maalesef devam etmeme ihtimali vardır.

9 Kasım 2020 de yaptığımız uyarıları şimdi yine öneriyoruz. Haydi KKTC , sayın Dr.Pilli, üst kurul bir gayret daha almanız gereken önlemleri LÜTFEN alınız.

1. Eğitim (isteğe bağlı ) + sağlık+ mesleki iş dışında karşılıklı GÜNEY KIBRIS-KKTC geçişleri bir süre durdurulmalıdır.

2. Yurtdışı gelişlerde çift PCR +ülkenin RİSK durumuna göre 7 veya 14 gün karantina önlemleri tekrar bir süre uygulanmalıdır.

NOT-Zor da olsa; Çift pcr uygulaması ve ardından karantina önlemleri , dünyada sadece KKTC’de uygulanmıştır. Sonuç meydandadır.Diğer dünya ülkelerine örnek teşkil etmesi açısından bu konuda bilimsel, yoğun çalışma ile kısa zamanda bitirilebilecek ve dünya tıbbına sunulacak bir çalışma, KKTC’DE Dünya sağlık örgütü tarafından göz ardı edilen covid-19 virus gerçeklerini ,tüm dünyaya duyuracak ve bir dünya ayıbını ortaya serecek bir değerli ve tarihe geçecek bir girişim olacaktır. Pandemide çalışan değerli arkadaşlarımız ve üniversitelerimiz sonuçları heyecanla bekliyoruz.

DOĞRU MASKE DOĞRU MESAFE VE HİJYEN DEVAM.”