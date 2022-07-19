20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 48’inci yıl dönümü nedeniyle Kıbrıs Türk halkının Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarı’nda tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, kurum, kuruluş, dernek temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Tören, Cumhurbaşkanı Tatar’ın anıta çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Tatar, Anıt Özel Defteri’ni imzaladı. Tatar deftere şunları yazdı:

“Kıbrıs Türk Halkının Varoluş ve Bağımsızlık Mücadelesi Lideri Dr.Fazıl Küçük,

Kıbrıs Türk halkının en zor şartlardan geçtiği karanlık günlerde Kıbrıs Türkü’ne önderliğinizle ışık tutarak, tüm bölgelerde örgütlenmeyi ve direnmeyi sağlayarak yok olmaktan kurtardığınız onurlu mücadeleyi asla unutmadığımızı ve unutmayacağımızı 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 48’inci yıl dönümünde bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Egemenlik mücadelesinde kendi devletimizle yola devam ederken, sizin düşünce ve fikirlerinizden aldığımız güçle Anavatan Türkiye ile daima birlikte hareket ederek, haklı davamızı ve onurlu mücadelemizi sürdüreceğiz.

20 Temmuz Barış Harekatı’nın 48’inci yıl dönümünde huzurunuzda saygıyla eğilirken, bir kez daha Rum’un azınlığı olmayacağımızı, devletimizden, egemenliğimizden ve Anavatan Türkiye’den asla vazgeçmeyeceğimizin altını çizmek istiyorum. Ruhunuz şad olsun.”