Dr. Halil Hızal: “Çocuklar için kendiniz karar verin”

TDP Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal sosyal medya hesabından açıklama yaparak alınan covid-19 tedbir kararlarını eleştirip “Çocuklar için kendiniz karar verin” dedi.
Hızal’ın açıklaması şu şekilde:
“Yönetenlerin bu salgına önlem almasını artık beklemeyin.
Ölü gözünden yaş beklenmez.
Artık hepimiz kendimizden sorumluyuz.
Herkes kendisini korusun.
Okullar açılıyor.
Çocuklar için kendiniz karar verin.
Kalabalıklara karışmayın.
Ev ziyaretlerini erteleyin.
Maskesiz dolaşmayın.
Kapalı ve havasız ortamlarda bulunmayın.”