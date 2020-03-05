Dr. Hüdaverdi maaşını hastane için bağışlıyor

Girne Akçiçek Hastanesi Doktorlarından Özcan Hüdaverdi, yangın faciasında büyük zarar gören Lefkoşa Devlet Hastanesi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiği çağrısında bulundu. Doktor Özcan Hüdaverdi, ilk adımı kendisi atarak Mart ayı maaşını Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne bağışlayacağını açıkladı.

Doktor Özcan Hüdaverdi’nin çağrı yaptığı paylaşım şu şekilde:

Paylaşımımda hiçbir şekilde siyasi görüşümüm olmadığını belirtmek ve sizinle paylaşmak istedim.

KKTC’nin kalbi olan sağlık merkezimiz malesef yangından dolayı büyük bir hasar gördü ve büyük ameliyatlara imza atan KKTC ‘de ilk kez böbrek ve iki KALP NAKLİ yapılan ve birçok insanımıza umut , hayat veren sağlık merkezimiz büyük hasar gördü.

İmkanların verdiği olanaklarla Tüm sağlık çalışanları seferber olup, her cana canan oldu!

Milyonlarımız , arsacıklarımız, dairelerimiz , villalarımız olsa nafile!!!

Gideceğimiz ilk ve tek en üst düzeyde tam teşekküllü sağlık merkezimiz.

Tek yürek olup yaşadığımız felaketi en erken dönemde hayata geçirmemiz gerekir.

Bana ne demeylim!!!

1 dakika sonra başımıza ne geleceğini kimse bilemez!

Ticaretle uğraşan tüm iş insanları, elini vicdanına koysun ve yaşadığımız felaketten dolayı en erken zamanda sağlık hizmetimiz sağlığına kavuşsun!!

Yaşanan felaketten dolayı sigortanın zararı ödemesi, detaylı analizler ve hasar tespiti zaman alacak. Bunu eleştirmeye gerek yok, herkes mutlaka ufak tefek yaşadı.

ANCAK sağlığımız zaman veya randevu ile çalışmıyor malesef!!!!!

Rahmetli amcam ( Cemali Hüdaverdi) 12 yıl önce tüm vasiyetini Girne Dr Akçiçek Hastanesine bağışladı ..

Avusturalya yandı…..yardım etmek için paylaştık facebook profilimizi değiştik vs……depremler oldu paylaştık, kampanyalar düzenlendi ses verdik ve tek yürek olduk…

Hepimiz,elimizi vicdanımıza koyup eleştiri yapmadan sağlığımız için mücadele etmeli ve katkıda bulunmalıyız…

Sağlığımız için.