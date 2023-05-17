Dün meydana gelen iki trafik kazasında iki yaralı

Gazimağusa’da ve Düzova’da dün meydana gelen iki trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 12.00’de Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı’nda Mustafa Bayır (E-29), US 855 plakalı motosikletiyle güneye seyrettiği sırada dikkatsizce önündeki aracı soldan geçmeye çalışması sonucu, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sol tarafa doğru dönüşe geçen Beste Sakallı (K-40) yönetimindeki RB 964 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle US 855 plakalı motosiklet, yolun soluna geçerek park halindeki RB 760 plakalı aracın sol arka kısmına da çarparak durabildi.

Kazada yaralanan US 855 plakalı motosiklet sürücüsü Mustafa Bayır, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ el bileğinde kırık teşhisiyle yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

-Düzova’daki kaza

Yine dün 16.30’da Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunun Düzova köyü civarındaki kazada Umut Aydın yaralandı.

Kaza, Umut Aydın’ın (E-31) HP 834 plakalı salon araçla Gazimağusa istikametine seyrettiği sırada Düzova’daki petrol istasyonunu geçtikten sonra, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ortasındaki refüje girerek iki takla atıp refüjde durmasıyla meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Umut Aydın, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından, müşahede altına alındı.

Polisin her iki kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.