Düzova ve Güzelyurt’ta 2 trafik kazası: iki kişi yaralandı

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu ile Güzelyurt’ta dün meydana gelen iki ayrı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün, saat 21.45 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde Düzova yakınlarında, Cemaliye Çobanoğlu (K-22) 141 mlgr. alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LB 420 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağında bulunan kaldırım taşlarına çarptıktan sonra, takla atarak karşı şeride geçti ve tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Çobanoğlu, ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

-Güzelyurt’ta 75 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı

Saat 10.30 sıralarında, Güzelyurt’ta Kocatepe Caddesi üzerinde, Hüseyin Topaloğluları (E-40) yönetimindeki LR 943 plakalı araç ile yolun sol tarafında bulunan isimsiz yol içerisinden Kocatepe Caddesi'ne doğru dikkatsizce giriş yapması sonucu, o esnada aynı cadde üzerinde güney istikametine doğru seyreden Mustafa Özçınar (E-75) yönetimindeki LB 151 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Özçınar, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, kaburga ve kürek kemiklerinde kırık teşhisi nedeniyle cerrahi serviste müşahede altına alındı.