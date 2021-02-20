Eczacılar Birliği eczanelerin yeni çalışma saatlerini açıkladı

Eczacılar Birliği eczanelerin yeni çalışma saatlerini açıkladı
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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB), 22 Şubat Pazartesi itibariyle eczanelerin çalışma saatleri ve nöbetçi eczane çalışma saatlerini açıkladı.

KTEB Başkanı Umut Öksüz’ün yaptığı açıklamaya göre, Lefkoşa, Gazimağusa, Güzelyurt, Girne ve Lefke bölgesindeki eczaneler; hafta içi 08.00 – 17.30, cumartesi 08.00 -13.30 saatleri arasında açık olacak. Nöbetçiler ise 08.00 -00.00 saatleri arasında hizmet verecek.

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Karpaz ve Mesarya bölgesindeki eczaneler; hafta içi 08.00 -20.00,cumartesi 08.00 -16.00, pazar günleri ve resmi tatillerde 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet vercek.

İskele bölgesindeki eczaneler; hafta içi 08.00 -17.30, cumartesi 08.00- 13.30 saatleri arasında açık olacak.

İskele bölgesi nöbetçi eczane, hafta içi 08.00 - 20.00 saatleri arasında hizmet verecek. 20.00 -22.00 saatleri arasında “on-call” hizmeti olacak. Cumartesi 08.00 -16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Pazar günleri ve resmi tatillerde 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet verilecek.

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