Eczacılar Birliği'nden halka çağrı

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) halkın ve eczacıların sağlığını korumak aynı zamanda eczanelerde oluşabilecek yoğunluklar sebebiyle virüsün olası yayılmasını azaltmak maksadıyla eczane ihtiyaçlarının mesai saatlerinde karşılanması çağrısında bulundu.

KTEB’den yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu kararı ile 16 – 29 Mart tarihleri arasında (her iki tarih dahil olmak üzere) eczane mesai çalışma saatleri ve nöbet saatleri şu şekilde açıklandı:

KKTC geneli eczane mesai çalışma saatleri 08.00 – 13.30

Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt, Lefke bölgeleri nöbetçi eczane çalışma saatleri 13.30 – 01.30

Karpaz, İskele, alt Mesarya ve üst Mesarya bölgeleri nöbetçi eczane çalışma saatleri 13.30 - 20.00 (20.00- 00.00 on-call olarak hizmet verecek)

Açıklamada, nöbetçi eczanelerle ilgili en güncel bilgilerin www.kteb.org sitesinden ve KTEB uygulamasından bulunabileceği belirtildi.