Ekmekler daha etkin denetlenecek

Sağlık Bakanlığı’nda, Sağlık Bakanı Filiz Besim başkanlığında yapılan toplantıda ekmek konusu masaya yatırıldı.

Sağlık Bakanlığı Basın Birimi’nden verilen bilgiye göre, toplantıya, Kıbrıs Türk Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Başhekimi Mehmet Şenol, bakanlığa bağlı gıda mühendisleri, diyetisyenler ve Devlet Laboratuvarı’ndan uzmanlar katıldı.

Ekmeğin, vatandaşın sofrasına sağlıklı şekilde ulaşabilmesinin görüşüldüğü toplantıda, ekmek için daha etkin denetim kararı alındı.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, ekmeği kontrol altına almak ve sağlıklı şekilde tüketilmesini sağlamak için gerekli adımların atılacağını vurguladı. Besim, sağlığın her şeyin başı olduğunu, tüketilen gıdaların uygun şekilde üretilmesi, muhafaza edilmesi ve denetiminin büyük bir sorumluluk gerektirdiğini, bu anlamda gıda biriminde görevli personelin etkin şekilde devrede olduğunu söyledi. Besim, üretimden tüketime gıda güvenliğinin, toplum sağlığı için şart olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, bakanın da dahil olduğu böyle bir toplantının ilk kez gerçekleştirildiğini dile getirerek, Bakan Besim’e teşekkür etti.