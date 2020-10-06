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El-Sen bugün İskele Bölge Amirliği Tesis Şubesi'nde grevde

El-Sen bugün İskele Bölge Amirliği Tesis Şubesi'nde grevde
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen)  İskele Bölge Amirliği Tesis Şubesi’nde bugün saat 12.30’dan yarın 12.30’ a kadar uyarı grevi yapacak.
Sendikadan verilen bilgiye göre grev El-Sen Yönetim Kurulu’nun bugün aldığı karar doğrultusunda uygulanıyor.  
El-Sen grev gerekçelerini başta bazı tahsilatların ve santral bakımlarının yapılmaması olduğu belirtmişti.

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