El Sen eylem yaptı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), bugün Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde eylem yaptı.

El-Sen’in eylemine, Bu Memleket Bizim Platformu (BMBP), bazı milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri de destek verdi.

Eyleme, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, CTP Milletvekilleri Erkut Şahali, Sıla Usar, Fazilet Özdenefe ve BMBP temsilcileri de katıldı.

Eylem, El-Sen üyelerinin sendika binası önünden başlayarak, ellerinde pankartlarla bakanlık binası önüne yürüyerek gelmesinin ardından basın açıklamaları yapıldı.

El-Sen’in eylem destek veren Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyon Başkanı Arslan Bıçaklı ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel’in Bu Memleket Bizim Platformu adına açıklamalarda bulunmasının ardından sözü El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç aldı.

Eylem sonunda El-Sen başkanı Özkıraç, bakanlık binasının önüne bir adet kabak bırakmak istedi. Polisin güvenlik kordonu nedeniyle bakanlık önüne geçemeyen Özkıraç, kabağı polis memurlarının önüne bıraktı.

BIÇAKLI

Eylemde ilk sözü Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyon Başkanı Arslan Bıçaklı alarak, “Ülkenin yönetimine gelen siyasiler, ülkenin ve kurumlarının tapusu sanki de kendilerine devredilmiş gibi davranmaya başladılar. Bu doğru değildir. Bu ülkenin kurumları ve değerleri halkın malıdır. Buraya gelen siyasiler tamamen geçicidir, kalıcı değildir” diye konuştu.

Son dönemlerde genelde tüm kurumların, özelde ise Kıb-Tek üzerinden bir takım oyunlar oynanmaya başladığını ileri süren Bıçaklı, Kıb-Tek’in “hayır kurumu” olmadığını, sıradan vatandaşın borcunu ödememesi halinde elektriğinin kesildiği gibi, borcunu ödemeyen büyük sermaye ve devlet kurumlarının elektriğinin de kesilmesi gerektiğini savundu.

Yıllardır Kıb-Tek üzerinden “birtakım oyunlar oynamakta” olduğunu ancak son günlerde bu oynanan oyunların “doruk noktasına çıktığını” ileri süren Bıçaklı, “Kıb-Tek’in zarar ettiği, Kıb-Tek’te yolsuzluk” iddiaları ile tüm çalışanların zan altında bırakılmasını eleştirerek, bu iddiaların araştırılarak, varsa sorumlu kişilerin yargılanması gerektiğini söyledi.

Bıçaklı, Türk-Sen ve Bu Memleket Bizim Platformu olarak, El-Sen’in bugünkü eylemine destek bildirdiklerini söyleyerek, “biz toplumumuzun değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

GÖKÇEBEL

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, Bu Memleket Bizim Platformu (BMBP) adına açıklama yaparak, El-Sen’in bugünkü eylemine “sonuna kadar destek verdiklerini” bildirdi.

BMBP adına ortak basın açıklamasını okuyan Gökçebel, “Tatar ve UBP-DP-YDP hükümeti, Kıbrıs’ın kuzeyine AKP eliyle dayatılan politikaları uygulamaya sokmak için her türlü yönetimi kullanmaya başlamıştır. Anayasa, yasa tanımaz bir anlayışla ülkeyi yönetmeye çalışan bu hükümet, AKP’nin kullandığı antidemokratik benzer yöntemleri denemektedir. Kıbrıslı Türklere yönelik yıllardır dayatılan paketlerin esas içeriği tüm kurumlarımızı bir bir özelleştirme ve türlü politikalarla yabancı, TC şirketlere peşkeş çekilmesidir” dedi.

Gökçebel, “Arıklı, Elektrik Kurumu’nda bir yandan spekülasyonlar, büyük vurgunlar varmış ve kendisi de temiz eller operasyonu yapıyormuş gibi algı yaratırken, diğer yandan kurumu batırmak ve devretmek için her yöntemi kullanmaya çalışmaktadır” diye konuştu.

“Ekonomik gibi gösterilen ve tamamen siyasi içerik taşıyan paketlere, imzalanan protokollere, özeleştirme politikalarına, bunları uygulamaya sokmak isteyenlere şiddetle karşı çıkmaya devam edeceklerini” ifade eden Gökçebel, Platformun; Kıb-Tek’i devralmak isteyen politikaları Kıbrıs Türk varlığına “saldırı” olarak algıladığını ve El-Sen’in haklı mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

ÖZKIRAÇ

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, eylemde yaptığı konuşmada, Bakan Arıklı’nın söylem ve ifadelerini eleştirdi. Özkıraç, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun özelleştirilmesi söylemlerine de tepki göstererek, Kıb-Tek’in Kıbrıs Türk toplumunun ve ülkede yaşayan emekçilerin “ortak değeri” olduğunu ve “kurumu sattırmayacaklarını” söyledi.

Özkıraç, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun “özelleştirilmeyeceği” yönünde açıklamalarda bulunanların, on gün önce “elektrik özelleştirilecek” dediğini kaydederek, sendikanın bugün de yarın da buna karşı mücadele etmeye devam edeceğini söyledi.



“Arıklı’nın ne hukuk, ne yasa tanıdığını, ne de adaletten anladığını” ileri süren Özkıraç, şöyle konuştu:“‘Ben yaptım oldu’, ‘hayır sen yaptın olmayacak’. Bu ülkenin değerlerini geçmişte haraç mezat sattınız, havayolları var Sanayi Holding var, çimento fabrikası var, bunları biliyoruz. Telefon Dairesi üzerinde de ciddi oyunlar oynanmaktadır. Bürokrasimizi altüst etmişlerdir. Şimdiki hedefleri…Bir ülkeyi yok etmek istiyorsanız önce bürokrasisini sonra değerlerini yok edeceksin...”Özkıraç, hem şahsına, hem sendika yönetim kurulu üyelerine sahte sosyal medya hesapları aracılığı ile hakaretler ve tehditlerde bulunulduğuna da işaret ederek, bu konuda polise şikayet gerçekleştirdiklerini de söyledi.El-Sen Başkanı Özkıraç, iptal edilen Akaryakıt ihalesine ilişkin, “28 dolar keşif bedelinin, 34 dolara çıkarılak rant elde edileceğini” savundu, sendika olarak buna müsaade etmeyeceklerini, hukuki işlemler ve sendikal eylemleri artırarak mücadeleye devam edeceklerini söyledi.Özkıraç, Elektrik Kurumu’nda “ambarlarımız boş, direk yok, sayaç yok. Amaç; Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu çalışanlarının topluma hizmetini engelleyip, toplumla bizi karşı karşıya getirerek, yeşil sermayeye peşkeş çekmektir” diye konuştu.El-Sen çalışanlarının, eyleme destek veren Platform ve siyasi partilerle ile birlikte, mücadelelerini devam ettirmeye hazır olduklarını, iptal edilen ihale ile olarak ise sendikanın hukuki işlemleri başlattıklarını açıklayan Özkıraç, “geri adım atmayacağız” dedi.Özkıraç, Erhan Arıklı’nın cuma günü bir basın yayın organında El-Sen ile ilgili açıklamalarda da bulunduğuna işaret ederek, “Kıb-Tek’in değerlerini senin kurultayına meze ettirmeyeceğiz” dedi.Özkıraç, “bu memleket bizimdir biz yöneteceğiz… Biz bu ülkenin, toplumun çıkarları için mücadeleye hazırız” diyerek konuşmasını sonlandırdı.EL-SEN’DEN ARIKLI’YA 6 SORUEl-Sen, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya 6 soru yönelterek, bakanın bu sorulara yanıt vermesini beklediklerini kaydetti. Eylemde okunan El-Sen açıklamasında şu görüşlere yer verildi:“Göreve geldiği günden beridir Ekonomi ve Enerjiden sorumlu Bakan olan Erhan Arıklı’nın, her iki konuda da başarısızlığı ortadadır. Ekonomik açıdan tek bir tedbir açıklamayan, tek bir önerisi dahi olmayan, sürekli elini emekçinin cebine atan ve Türkiye ile imzalanan Ekonomik Protokolden dahi haberi olmadığını açıkça ifade eden Arıklı’nın tek derdinin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu olduğu daha ilk günden bugüne kadar takındığı tavırla ortadadır. Her fırsatta KIB-TEK’te vurgun olduğunu iddia ederek şaibelerin olduğuna dikkat çeken Arıklı, tarihin en büyük şaibesinin altına bizzat yakıt ihalesini iptal ederek kendisi imza koymuştur. 28 dolar keşif bedeli belirlenen ihaleyi yasa dışı bir şekilde iptal ederek, yakıt işini 34 dolara TPIC’e vermiştir…”Sendika’nın soruları şöyle:“Şimdi buradan soruyoruz;1-Keşif bedeli üzerinde yakıt almak KIB-TEK’i çok büyük zarara uğratmadı mı?2-Yakıt işini alan TPIC’ten teminat mektubu istendi mi?3-Keşif bedeli 28 Dolar olan yeni yakıt ihalesini de iptal edecek misiniz?4-Geçerli neden olmadan ihaleyi iptal etmek suç değil mi?5-İhalesiz bir şekilde yakıt işini bir firmaya vermek şaibeye ortak olmak anlamına gelmiyor mu?6-İhaleleri iptal edip adrese teslim bir şekilde TPIC ile neden anlaştın?”Açıklamada, Bakan’dan yanıt beklendiği kaydedilerek, yargının bu konuya müdahil olması istendi.