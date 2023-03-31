El-Sen ülke genelinde süresiz grev başlattı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile “Aksa’ya yeni imtiyaz verilmeye çalışıldığı” gerekçesiyle Meclis önünde, yöneticiler düzeyinde eylem yaptı. El-Sen, eylemi sırasında Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin bugünkü toplantısında onaylanması üzerine tüm bölgelerde süresiz grev başlattığını duyurdu.

Meclis önünde yapılan eylemde, Başbakan Ünal Üstel'e, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'na ve komite üyeleri Resmiye Canaltay, Hüseyin Çavuş, Hasan Küçük ile Kıb-Tek Genel Müdür Vekili Dalman Aydın'a yönelik eleştirilerin yer aldığı pankartlar açıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın UBP Genel Başkanı iken ve UBP muhalefetteyken katıldığı bir televizyon programında, dönemin CTP’li Başbakanı Ferdi Sabit Soyer’i görev süresinden uzun bir süre için sözleşme yaptığı gerekçesiyle eleştirdiğinin duyulduğu ses kaydı dinletildiği eylemde, bugünün hükümetine, yapmak istediği yasa değişikliğiyle, AKSA ile 20 yıllık alım garantili anlaşma yapmaya çalıştığı suçlamasında bulunuldu.

Eylemde ayrıca UBP Genel Sekreteri ve milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun 2 Haziran 2020 tarihinde basında yer alan ve “Kıb-Tek’e yatırım yapılmadığı her an Aksa’nın avuçlarını ovuşturduğu” şeklindeki açıklamaları da dağıtıldı.

Eylemde, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Aslan Bıçaklı ile El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer birer de konuşma yaptı.

-Bıçaklı: “Aksa’ya yönelik ihalesiz, 20 yıl daha sözleşme uzatma yetkisi”

İlk olarak söz alan Türk-Sen Başkanı Aslan Bıçaklı, Kamu İhale Yasası’nda yapılmak istenen değişikliği “Aksa’ya yönelik ihalesiz, 20 yıl daha sözleşme uzatma yetkisi” olarak değerlendirdi.

“Enerjiyi özel sektörün tekeline veremezsiniz çünkü sizi teslim alır” diyen Bıçaklı, UBP Genel Sekreteri ve milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun 2 Haziran 2020 tarihinde basında yer alan açıklamasına işaret ederek, “Sen napıyorsun?” diye sordu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın UBP Genel Başkanı iken televizyon programında yaptığı ve eylemde dinletilen açıklamalarına da değinen Bıçaklı, Aksa’nın Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin toplantılarına davet edilmesini de eleştirdi.

Bıçaklı, bahse konu yasanın komiteden geçmesi halinde sendikanın sorumlu olmayacağı uyarısında da bulundu.

-Cesurer: “Kıb-Tek şu anda gelir gider dengesinde artıdadır”

El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer ise konuşmasında, enerji maliyetlerinin Aksa’dan dolayı arttığını kaydederek, bazı veriler paylaştı.

Aksa’ya yılda 28 milyon dolar ödendiğini ve bunun 30 milyon dolara çıkacağını ifade eden Cesurer, “Kıb-Tek battı” diyenlere de “Kıb-Tek şu anda gelir gider dengesinde artı 400’lerdedir. Şu anda İskele bölgesinde 7 milyon doların üzerinde trafo merkezi inşaatı başlamıştır. Diğer taraftan da yakıt stokları başlamıştır. Yani buradaki tek sorun niyettir. Ama bu niyetin olmadığını biz biliyoruz” yanıtını verdi.

Konuşması sırasında, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde onaylandığı haberini aldığını belirten Cesurer, “El-Sen şu andan itibaren tüm bölgelerde süresiz grev başlattı” dedi.

Grev başladığı andan itibaren yaşanacak sıkıntılardan sendikanın veya Kıb-Tek çalışanlarının değil devlet yetkililerinin sorumlu olacağını vurgulayan Cesurer, Yasa Tasarısının komiteden geçmesini “ihanet” olarak niteledi.

“Biz insanların karanlıkta kalmasını istemiyoruz ama iki katı elektrik ödemesini de istemiyoruz. El-Sen, bu toplum için gereğini yapmaktadır ve yapmaya da devam edecektir. Daha aydınlık günler için karanlıklar kaçınılmazdır” diye konuşan Cesurer, Yasa Tasarının Meclis Genel Kurulu’na gitmeden geri çekilmesini istedi.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2023, 13:03