Elis ve Karel, KKTC bayrağını Meksika’da dalgalandırdılar

Yunanistan'da düzenlenen Dünya Latin Dans yarışmasının ön elemelerinde şampiyonluklar elde edip finallerde yarışmaya hak kazanan,‘Ministry of Dance’ okulu dansçıları olan Elis Sermaye ve Karel Biran, KKTC’yi bir çok dünya ülkelerinde tanıtmaya ve gurur kaynağımız olmaya devam ediyor.

Son olarak, 24-27 Haziran tarihleri arasında MeksikaPueblo’da “Euroson Latino World Championship 2019” dans yarışmasına katılan, ‘Ministry of Dance’ okulunun başarılı dansçıları olan Elis Sermaye ve Karel Biran, dans seviyesi yüksek ekiplerle başarılı bir şekilde yarışarak ülkemizin adını duyurarak gurur kaynağımız oldular.

Bu tür organizasyona ilk kez ve yarışmaya KKTC adına katılan Elis Sermaye ve Karel Biran, dereceye giremese de tüm dünya ülkeleri dansçıları arasında dans ederek tecrübe kazandılar hem de ülkemizin adına katılarak bir ilki başarmış oldular.

Yarışmaya katılmak için gerçekten zorlu bir süreçten geçen ekip, hiç bilmedikleri bir ülkeye giderek amaçları doğrultusunda KKTC’yi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı dalgalandırdılar.

Uluslararası bir yarışmada KKTC’yi temsil etmenin haklı gururunu yaşayan ‘Ministry of Dance’ okulu öğretmenleri Bilgen ve Ahmet Arık’ın büyük bir sevinç ve gurur yaşadıkları başarı sonrası emeklerinin karşılığını aldıklarını ve çok mutlu olduklarını belirtti.

Bu sevinci ve gururu yaşatan başta çocuklara ve onları yetiştiren aileleri olmak üzere Ministry of Dance’ okulu öğretmenleri Bilgen ve Ahmet Arık ekibine KIBRIS GENÇ TV ailesi olarak teşekkür ederiz.

Organizasyon canlı yayınlanarak tüm dünyaya servis edilmişti.