EMAA otobüsü iş birliği kapsamında LTB sosyal belediyecilik hizmetlerinde kullanılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) ile Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) başkent kültür-sanat yaşamı için uzun yıllardır sürdürdükleri iş birliğine bir boyut daha kazandırarak dernek kullanımındaki otobüsü, sosyal belediyecilik hizmetlerinde değerlendirilmek üzere Lefkoşa Türk Belediyesi kullanımına verildi. İş birliği protokolü kapsamında LTB de derneğin faaliyetlerine yardımcı olmak amacı ile kira sözleşmesine artış yapmayacak ve dernek bahçesinin peyzaj çalışmaları ile aydınlatma sorumluluğunu üstlenecek.