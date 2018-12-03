Emekli Subaylar Derneği heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, doğa yürüyüşü yapmak, tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etmek için ülkede bulunan Türkiye Emekli Subaylar Derneği’ne bağlı yürüyüş grubunu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Emekli Kurmay Albay Hayrettin Yılmaz, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya anı plaketi sundu.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Özel Danışmanı Halil Sadrazam da hazır bulundu