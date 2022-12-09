En çok yağış alan bölgeler

En çok yağış alan bölgeler
banner94
banner90

banner91
Meteoroloji Dairesinin raporuna göre dün sabahtan bu sabaha geçen 24 saatlik sürede Mallıdağ’a 9 kilogram yağış düştü. Rapora göre ilgili sürede Dipkarpaz’da ise metrekareye 2 kilogram yağış gözlendi.

banner79
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İMO: “Yaptığımız iş, bilimsel, evrensel ve...
İMO: “Yaptığımız iş, bilimsel, evrensel ve...
  1. Kıbrıs
﻿