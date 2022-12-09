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En çok yağış alan bölgeler
Kıbrıs
09 Aralık 2022 Cuma 12:16
Kıbrıs Genç Tv
Meteoroloji Dairesinin raporuna göre dün sabahtan bu sabaha geçen 24 saatlik sürede Mallıdağ’a 9 kilogram yağış düştü. Rapora göre ilgili sürede Dipkarpaz’da ise metrekareye 2 kilogram yağış gözlendi.
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