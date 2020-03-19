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En çok yağış alan yerler

En çok yağış alan yerler
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 KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 2 kg ile Koruçam, Kalkanlı ve Boğaz’da kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Koruçam, Kalkanlı, Boğaz 2 kg/m², Kozanköy, Alsancak, Akdeniz, Yenierenköy, Alevkaya, Girne, Alayköy     1 kg/m²”
Diğer yörelerde ise 1 kg/m² den az yağış kaydedildi.

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