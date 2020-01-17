Ercan pistine bakım onarım yapıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Ercan Havalimanı’nda bulunan 29 pist başı beton kaplama alanda yoğun trafik şartları altında rutin kontrollerde tespit edilen bir takım küçük çaplı çatlama ve kırılmaların usulüne uygun olarak tamir edilip pistin ilgili bölümünün tekrar trafiğe açıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Bu her havalimanında meydana gelebilecek rutin bir işlem olup bundan sonra da kontroller ve buna bağlı bakım onarımlar yapılmaya devam edilecektir. Ercan Havalimanı’nın ve Ercan pistinin uçuş güvenliği açısından hiçbir sıkıntısı bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verildi.