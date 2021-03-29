Ercan’daki COVID-19 önlemleri yolculardan tam not aldı

Ülkemizin Dünya’ya açılan penceresi konumundaki T&T Ercan Havalimanı’dan yolculuk yapanlar terminaldeki Koronavirüs (COVID-19) önlemlerinin çok iyi alındığını ifade ettiler.

Günlük uçak sayısının 4’e çıkmasıyla birlikte özellikle öğrenci gelişlerinde yaşanan artış nedeniyle yoğunluğun yaşanmaması için pasaport geçişlerinin hızlı yapılması ve yolcu geliş salonunda sosyal mesafe kurallarına uyulması için de gerekli önlemlerin titizlikle alınması yolcular tarafından da olumu karşılandı.

Yolcular, Ercan Havalimanı’nda Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs (COVİD-19) vakalarına karşı tüm önlemlerin kapsamlı bir şekilde düşünülerek alındığını ifade etti.

Ercan Havalimanı’na maskesiz yolcu, ziyaretçi ve uğurlayıcı hiçbir kimsenin alınmadığını, girişlerde termal kameralar ile sıcaklıklarının ölçüldüğünü kaydeden yolcular, sosyal mesafe kurallarına uyulması için zemine Türkçe ve İngilizce uyarıcılar, pasaport ve check-in bölgelerinde koruyucu ayıraçlardan, terminalin birçok noktasına otomatik dezenfektan cihazları ile uyarıcı ve bilgi verici panolar konulduğunu ifade ettiler.

Yolcular ayrıca havalimanında COVID-19 önlemlerine yönelik sürekli uyarılar yapıldığını da kaydetti.

Yolcular T&T Ercan Havalimanı’nda alınan COVID-19 önlemleri hakkında ne dedi:

Janiya Reyisova

Ercan Havalimanı’ndaki COVID-19 önlemleri çok kolay ve anlaşılır şekilde olmuş. Hem Türkçe, hem de İngilizce. Girişten itibaren uyarlar başlıyor ve çıkış kapılarına kadar devam ediyor. Yeterli ve çok yerinde buldum. Her yere dezenfektanlar da kondu. Terminalin bir çok yerine uyarı levhaları ve bilgilendirici levhaların yerleştirilmesi dikkatimi çekti. Ayrıca, yerlere sosyal mesafe uyarı çizgileri yapıştırıldı. Oturma yerlerinde de sosyal mesafe uyarıları mevcut. İnsan sağlığı için bu güzel ve bu duyarlı uygulamaları yapanlara teşekkür ederim.

Tarık Azizoğlu

Havalimanındaki koronavirüs önlemleri yeterli. Girişte termal kameralar ile ateşimizi ölçtüler. Yerlerde sosyal mesafe uyarıları var. İçeriye yolcular dışında uğurlayıcı ve karşılayıcı alınmıyor. Bu uygulama içerideki yoğunluğu önlüyor. Birçok bölgede de dezenfektanlar mevcut. Checkin ve polis kontrol noktalarında da koruyucu fleksiler kondu. Ercan Havalimanı idaresini insan sağlığına gösterdikleri duyarlı davranışlardan dolayı kutlarım. En kısa zamanda bu virüsün bitmesini istiyoruz.

Yunus Güneş

Ercan Havalimanı’nda uyarılar gayet iyi yapıldı. Herkesin de önlemlerini dikkatli bir şekilde aldığını görüyoruz. Bu çok güzel bir şey. Sosyal mesafe uyarıları yanında belirli sürelerde covıd -19 anonsları da yapılıyor. İnsanlarımız maskelerini taksınlar, sosyal mesafelerini koruyup kendilerine dikkat etsinler. Ercan Havalimanı yetkililerine terminalde aldıkları önlemlerden dolayı teşekkür ederim.

Ozan Kaya

Ercan’da COVID-19 önlemlerini gayet başarılı buldum. İçeriye girmeden herkes maskesini takıyor. Maskesiz içeriye girmek yasak. Bir çok noktada gerekli uyarılar yapılmış. İçeride ise sosyal mesafe uyarıları ve dezenfektanlar mevcut. İnsanlarımızın kurallara uyup bulaşı önlemesi kendi ellerinde. Bu süreci bir an önce atlatmamız için herkesin kurallara uyması gerekiyor. Çünkü, bu çok tehlikeli bir virüs.

Hayri Aslan

KKTC’ye Ercan Havalimanı’ndan yine gelmiştim. O zamanda, şimdi de girişte çok güzel önlemler alındığını görüyorum. Her şey çok düzenli. Hiçbir sıkıntı çekmedik. Havalimanında COVID-19 ile ilgili tüm uyarılar konmuş. İlgili mercileri bu konuda tebrik ederim. İnsanlarımız söylenen kurallara mutlaka uysunlar. Bunun şakası yok. Çok ciddi bir hastalık. Tedbirleri aldıktan sonra korkulacak bir şey yok. Rahat rahat yaşamlarını sürdürebilirler. Ama mutlaka kurallara uyalım.

Alihan Toksöz

Havalimanı’ndaki koronavirüs önlemlerini iyi düşünülerek alınıp uygulanmış olarak görüyorum. Herkes maskesini takmış mesafe uyarılarına da dikkat ediyor. Önlemler çok iyi. Uyarılarda havalimanının sürekli dezenfekte edildiği ifade ediliyor. Bu çok güzel bir uygulama. Bavullarımız da dezenfekte ediliyor. Burada insan sağlığı açısından her şey düşünülmüş. İnsanların da bu virüsten kurtulması için daha duyarlı olup kurallara uymaları gerekiyor.

Rüveyda Ersöz

Ercan Havalimanı’ndaki COVID-19 önlemlerini gayet yeterli buldum. Her yerde dezenfektanlar ve sosyal mesafe uyarıları mevcut. Havalimanına maskesiz birini almıyorlar. Bu çok güzel bir uygulama. Dutyfree de ise ürünlere dokunmadan önce elleriniz için eldivenler konmuş durumda. Bu benim çok hoşuma gitti. İnsan sağlığının düşünülmesi çok iyi bir şey. İnsanlarımız da bu virüse karşı çok dikkatli olması maske ve mesafe kurallarına uymalar lazım.

Emin Ölçekçi

Havalimanındaki koronavirüs önlemleri çok iyi. Her noktada dezenfektan solüyonu var. Sosyal mesafe uyarıları yapılıyor. Duty free de girişte eldiven vermeleri güzel bir uygulama. İnsanların dokunduğu yere temas etmemiş oluyorsunuz. Girişte termal kameradan ateşiniz ölçülüyor. İnsanlar arasında sosyal mesafe çizgileri var. Vatandaşlarımız maskelerini düzgün takmalarını öneririm. Kendi canlarını düşünmüyorsalar diğerlerinin canlarını düşünsünler.