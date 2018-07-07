ERDOĞAN 10 TEMMUZ SALI GÜNÜ GÜNÜ KKTC'DE OLACAK

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Temmuz'da Azerbaycan ve KKTC’yi ziyaret edecek.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretlerini, 10 Temmuz Salı günü Azerbaycan ve KKTC'ye gerçekleştirecek.

Azerbaycan ziyareti vesilesiyle Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında gerçekleştirilecek baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde, mükemmel düzeydeki ikili ilişkilerin ve iş birliğinin daha da ilerletilmesi için atılabilecek adımların ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

