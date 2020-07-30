Erdoğan - Tatar telefonda bayramlaştı

Başbakan Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün telefonda konuşarak bayramlaştı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Başbakan Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun şahsında tüm Türkiye’nin kurban bayramını kutladı; sağlık, huzur ve güven içinde nice nice bayramlar diledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Başbakan ve onun şahsında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının bayramını kutlayarak en iyi dileklerini iletti.