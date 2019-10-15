Erenköy Mücahitleri Derneği'nden sağduyu çağrısı

Erenköy Mücahitleri Derneği Başkanı Mustafa Arıkan, son günlerde yaşanana gelişmelerden üzüntü duyduklarını belirterek, tarihi gerçeklerin ve yaşananların unutulmamasını istedi ve vatandaşlara sağduyulu olma çağrısı yaptı.

Yazılı açıklamasıyla, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na destek veren Arıkan, başarılı olacağına inanç belirttiği harekatın Kıbrıs Türk toplumunun geneli ve siyasiler tarafından olumlu karşılandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bu konudaki açıklamasıyla toplumu gerdiğini, gruplaşma yarattığını savunan Arıkan, “Bu hiçbirimizin kabul edebileceği bir durum değil. Son derece üzgünüz” dedi.

Cumhurbaşkanı’nın açıklama yaparken toplumun çoğunluğunun görüşlerini dikkate alması, herkesin anlayabileceği bir dil kullanması gerektiğini belirten Mustafa Arıkan, Akıncı’ya “Bu ve benzeri gruplaşmalara, milli davamızda birlikte hareket edemememizin giderilmesinde size büyük görev düşüyor” diyerek seslendi.

1964’te Erenköy’de yaşananlara, 1974’te olanlara, Rumların Kıbrıslı Türklere yaptıklarına değinen Arıkan, “Anavatan uluslararası anlaşmalara uygun davrandı. Savaşın en kötüsünü yaşamış, savaşın ne olduğunu en iyi bilen bir millet olarak bizden, sizden önce onlar da savaşı istemez ama savaş en son çaredir, meşru müdafaadır” ifadelerine yer verdi.