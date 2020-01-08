Erhürman: "Dilerim en erken zamanda akl-ı selim galip gelir"

Anamuhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, İran’ın Irak’taki ABD üslerine yaptığı saldırıyı değerlendirdi.

Sosyal meyda hesabından açıklama yapan Erhürman, “İran Irak’taki ABD üssünü vurdu. Çok tehlikeli gelişmeler yaşanıyor. Maalesef aydınlık bir güne uyanmayacağız. Bölgede bir an önce barışın ve istikrarın sağlanmasına ihtiyaç var. Dilerim en erken zamanda akl-ı selim galip gelir” ifadelerini kullandı.