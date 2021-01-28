Erhürman: "Elimizdeki kıt kaynağı en adil biçimde bölüşmenin yolunu bulalım"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kapanma gerektiğinin artık tüm uzmanların ortak kanısı olduğunu dile getirerek şunları kaydetti.

"Kapanmanın ekonomik bedelini en ağır biçimde özel sektör çalışanlarının ödeyeceğini de biliyoruz. Kriz Masası'nı oluşturalım, sendikalarla, ekonomik örgütlerle, ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli tüm istişareleri yapalım. Elimizdeki kıt kaynağı en adil biçimde bölüşmenin yolunu bulalım.

Siyasi sorumluluğu her neyse biz paylaşmaya hazırız. Bu krizden gemisini kurtaranın kaptan olduğu bir topluluk olarak değil, kimseyi aç, açıkta bırakmayan, tasada ve kıvançta ortaklaşmayı bilen bir halk olarak çıkalım"