Erhürman: "Sağlıkta ve ekonomide yanlış üstüne yanlış yapılıyor"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Birleşik Eylem Komitesi ile bir araya geldi. Görüşmede Genel Sekreter Erdoğan Sorakın da hazır bulundu. Kabulde konuşan Erhürman, ekonomik ve sağlık sorunlarının birbirinden bağımsız olmadığını ve birbiriyle bağlantılı olduğunu vurguladı. Erhürman, pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte kapanma kararı alındığında hazırlıkların tamamlanması için maksimum çalışma yapılması önerisi sunduklarını ancak bu hazırlıkların yapılmadığını kaydetti. Bunun kendilerini ekonomik açıdan korkuttuğunu ifade eden Erhürman, 1 Temmuz’da gerçekleşecek olan açılımın ardından vaka sayısı artarsa, yeniden kapanıp kapanılmayacağını merak ettiğini belirtti. Vaka sayısı artar ve kapanma olmazsa insanların dolaşımının da azalacağını dile getiren Erhürman, hem sağlıkta, hem ekonomide yanlış üstüne yanlış yapılan bir dönemden geçildiğinin altını çizdi.