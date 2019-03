Ersin Tatar'dan Kadınlar Günü mesajı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk kadının gerek varoluş ve özgürlük mücadelesi ile devlet kurma sürecinde; gerekse ekonomideki sıfır noktasından belirli bir kalkınmışlık düzeyine erişilmesi hamlelerinde çok değerli katkıları olduğuna dikkati çekti.

Tatar, Ulusal Birlik Partisi olarak kadının her alandaki etkinliğini artırmayı bir görev saydıklarını da vurguladı.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, bir anne, bir eş, bir hayat arkadaşı olan kadına yönelik şiddet ve istismara başvuranlar için her türlü cezalandırıcı ve önleyici düzenlemenin yapılması gerektiğinin de altını çizdi.

Tatar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Tatar, mesajında şunları kaydetti:

“Birleşmiş Milletler örgütü, kadının yaşamımızdaki rolü ve önemimin vurgulanması, kadın sorunlarına dikkat çekilmesi amacıyla 1977 yılında, 8 Mart’ı Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilan etmiştir.

Bu doğru kararın önemli bir farkındalık yarattığı kesindir.

Dünyada ve ülkemizde kadının hayatımızdaki rolü her geçen yıl artmakta, kadın sorunlarına çözüm bulma çabaları hız kazanmaktadır.

Yapılması gereken ise, her yıl, geçmiş yılın muhasebesi yapılarak biraz daha ileri gidilmesi için tedbirler alınmasıdır.

Kıbrıs Türk kadını gerek varoluş ve özgürlük mücadelemiz ile devlet kurma sürecimizde gerekse sıfır noktasından belirli bir kalkınmışlık düzeyine erişilmesi için yapılan ekonomik hamlelerde çok değerli katkılar sağlamıştır.

Kadınlarımızın bugün de yaşantımızda çok önemli yerleri vardır.

Kıbrıs Türk kadını yasamadan yürütmeye ve yargıya, iş dünyasından kültür sanata pek çok alanda kendini ispatlamıştır. Biz, Ulusal Birlik Partisi olarak kadının her alandaki etkinliğini daha da artırmayı bir görev sayıyoruz.

En büyük sorunumuz ise bir anne, bir eş, bir hayat arkadaşı olan kadına yönelik şiddet ve istismardır.

Kadına yönelik şiddet ve istismar asla kabul edilemez. Çağdaş insan için kadına yönelik şiddet ve istismar büyük bir ayıptır. Devletler, hükümetler ve toplumlar bu ayıbın giderilmesi üzerinde önemle durmalıdır.

Kadına yönelik cinsel istismar, şiddet haberlerinin medyamızda yoğun bir şekilde yer alması, televizyon haberlerinden izlediklerimiz, duyduklarımız bizleri üzmektedir. Bunların bize gösterdiği gerçek ise daha çok çalışmamız gereğidir. Bu nedenle Devletin ilgili tüm kuruluşları ile sivil toplum örgütleri çalışmalarını daha da artırarak, etkinleştirerek yaşanan sıkıntıların geride kalmasını başarmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle Dünya Kadınlar Günü’nde tüm kadınlara sağlık, başarı ve mutluluklar diliyor, herkesi saygıyla selamlıyorum.”