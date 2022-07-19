Ertuğruloğlu: “AB yetkililerini, Kıbrıs Türklerine karşı adil bir yaklaşım sergilemeye ve Ada’daki gerçekleri görmeye davet ediyoruz”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Rum politikaları çerçevesinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini görmezden gelmeyi siyaseti haline getiren Avrupa Birliği (AB) yetkililerini, Ada’nın iki eşit tarafından biri olan Kıbrıs Türklerine karşı adil bir yaklaşım sergilemeye ve Ada’daki gerçekleri görmeye davet etti.

Ertuğruloğlu yazılı açıklamasında, AB Uyum ve Reformlardan Sorumlu Komiseri Elisa Ferreira’nın Ada’ya son günlerde gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde yaptığı bir açıklamada, “Bütün Kıbrıslıların AB vatandaşı oldukları ve ülkenin tümünün Avrupa’nın parçası olduğu” yönündeki sözlerinin, AB’nin Ada’daki gerçekleri görmezden gelen yanlı tutumunun yeni bir göstergesi olduğunu kaydetti.

AB’nin, Ada’da yaşanan gelişmelerden ve gerçeklerden kopuk değerlendirmelerine her gün bir yenisini eklediğini belirten Ertuğruloğlu, “Ferreira’nın bu yöndeki açıklamaları, adamıza ilişkin karar alma yetkisi bulunmayan Kıbrıslı Rumlara, AB tarafından verilen koşulsuz desteği gözler önüne sermektedir” dedi.

-“Kıbrıs Türk halkının kimliği ve Ada üzerindeki söz hakkını ortadan kaldırmayı amaçlıyor”

Kıbrıs Türkleri yok sayılarak haklarının görmezden gelinmesi maksadıyla Rumlar tarafından bir araç olarak kullanılan “Kıbrıslılık” söyleminin, AB tarafından benimsenerek kullanılmasının da AB’nin hiçbir koşulda Kıbrıs meselesinde taraflara eşit mesafede durabilen bir kurum olamayacağının kanıtı olduğunu vurgulayan Bakan Ertuğruloğlu, şöyle devam etti:

“Egemen bir halk olan Kıbrıs Türklerinin egemenliğini inkar ederek, bir ‘toplum’ hatta sadece birer ‘birey’ olarak görmeyi yeğleyen bu söylem Kıbrıs Türk halkının kimliği ve Ada üzerindeki söz hakkını ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.”

-“KKTC’yi, AB ile olan ilişkilerini gözden geçirmeye zorluyor”

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, AB’nin hiçbir ehemmiyeti olmayan mali yardımlarının, Kıbrıs Türk halkına karşı şantaj olarak kullanılmaya çalışılması ve bu gibi benzer yanlı tutumların ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, AB ile olan ilişkilerini gözden geçirmeye zorladığını belirtti.

Rum politikaları çerçevesinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini görmezden gelmeyi siyaseti haline getiren Avrupa Birliği yetkililerinin, Ada’nın iki eşit tarafından biri olan Kıbrıs Türklerine karşı adil bir yaklaşım sergilemeye ve Ada’daki gerçekleri görmeye davet eden Tahsin Ertuğruloğlu, şunları kaydetti:

“Ancak, AB’nin bu beklentimizi yerine getirebilecek bir kurum olmadığının da bilinci içerisindeyiz. Alacağı tüm kararlarda, üye yaptıkları Kıbrıslı Rumların onayına ihtiyacı olan AB’nin Kıbrıs konusunda tarafsız politikalar izlemesi mümkün değildir.”

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ değildir. ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ diye bir AB ülkesini tanımıyoruz” vurgusu yapan Ertuğruloğlu, KKTC’nin AB üyesi bir devlet olmadığını ve AB üyeliği için başvurmadığını belirtti.