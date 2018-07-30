“ESARETTEN ÖZGÜRLÜĞE” YARIN AKŞAM GİRNE’DE SAHNELENECEK

“Esaretten Özgürlüğe” adlı oyun yarın akşam Girne’de sahnelenecek.



Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Mustafa Kemal Atatürk ve Türk halkının Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulma aşamasında verdikleri mücadelenin anlatıldığı oyun, yarın akşam saat 21.00’de Girne Amfi Tiyatro’da sahnelenecek.



Girne Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Girne Kültür ve Sanat Günleri kapsamında, Tiyatro AŞHK tarafından sahnelenecek “Esaretten Özgürlüğe” isimli tiyatro oyunuyla ilgili basın toplantısı düzenlendi.



Girne Belediyesi Sanat Galerisi'nde yapılan basın toplantısına Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Tiyatro oyuncusu Hüseyin Köroğlu ve Şenay Saçbüker ile Piyano Sanatçısı Yılım Ceceloğlu katılarak, birer konuşma yaptı.



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü toplantıda yaptığı konuşmada, Girne Kültür ve Sanat Günleri’nin ikinci etkinlik olan tiyatro oyunu ile devam edeceğini belirterek, tiyatro etkinliğini Kıbrıslı bir sanatçıyla yapmanın ve izleyicilerle buluşturmanın önemine dikkat çekti.



Güngördü, belediye seçimleri nedeniyle kesintiye uğrayan Girne Kültür ve Sanat Günleri’nin Ekim ayına kadar süreceğini ve programın önümüzdeki günlerde açıklanacağını kaydetti.



Tiyatro AŞHK’ın kurucusu ve sanat yönetmeni Hüseyin Köroğlu da, Girne Kültür ve Sanat Günleri’nde “Kanatsız Güvercinler” isimli tiyatro oyununun ardından “Esaretten Özgürlüğe” isimli ikinci oyunla izleyicinin karşısına çıkacağını hatırlattı.



Köroğlu, oyunda; şarkılar, türküler ve askerlerin yazdığı mektuplar olduğunu belirterek, oyunda ayrıca Kıbrıslı Türklerin Kurtuluş Savaşı’nda nasıl görev aldığının anlatıldığını ifade etti. Köroğlu, sanatın büyülü gücünü kullanarak, ülkenin tanıtılabileceğini de kaydetti.



Tiyatro AŞHK’ın kurucusu Şenay Saçbüker ise, 6 yıl önce ilk kez KKTC’de ardından Türkiye’de kurulan Tiyatro AŞHK’ın iki ülke arasında karşılıklı kültür alışverişi yapılan bir köprü görevi üstlendiğini söyledi. Şenay Saçbüker, Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda kurulduğunu anlatan tiyatro oyununu herkesin izlemesini tavsiye etti.



Tiyatro oyununa piyano çalarak eşlik edecek Yılım Ceceloğlu da, cumhuriyet kadını olarak böyle bir tiyatro oyununda görev almanın kendisini gururlandırdığına işaret ederek, “duygularını parmaklarıyla anlatacağını” kaydetti.