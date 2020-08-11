Eşekler için köy dışından balya getirilmesine eleştiri

Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak, köydeki halkın balyaları tarlada kalmışken, eşeklerin ihtiyaçları için köy dışından balya getirilmesini eleştirdi.

Borak yaptığı yazılı açıklamada, Dipkarpaz köyünde halkın büyük bölümünün tarım ve hayvancılıkla uğraştığını, yaşadıkları sorunların başında eşeklerin tarlalara verdiği zararın geldiğini belirterek, buna karşın eşeklerin bölge için sembol olduğu ve korunması gerektiği bilinciyle hareket ettiğini ifade etti.

Son günlerde eşeklerin ihtiyacı için köy dışından balya getirilmesinin halkı üzdüğünü söyleyen Borak, şunları kaydetti:

“Halkın balyaları tarlada kalmışken dışarıdan balya getirilmesi kabul edilemez. Hükümetin bihaber olduğu üreticiye böylesi bir darbe vurması kabul edilemez. Bu halk bu zararı ve sıkıntıyı çekiyorsa az da olsa yararına bir durum olacaksa buradan yana kullanılması gerekir. Devlet yetkililerinin yapmış olduğu bu partizanca davranışı kınıyoruz”