Esentepe'de kesinti

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yarın Esentepe’de bazı yerlere 6 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, kesinti yarın 09.00 ile 15.00 saatleri arasında; Esentepe Halk Plajı ile Esentepe Gül Market (Eski Tempo Supermarket) bölgesinde olacak.

Elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceği kaydedilirken, vatandaşların şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması, mağduriyet yaşamaması için de gerekli tedbirleri alması istendi.