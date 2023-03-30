Esentepe Ortaokulu’ndan Lefkoşa Çocuk Yuvası’na bağış

Esentepe Ortaokulu’ndan Lefkoşa Çocuk Yuvası’na bağış
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Milli Eğitim Bakanlığı ve Vakıflar İdaresi işbirliğinde, “İyilikte Yarışalım” Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında, “Çocuklar İçin Hamle Sırası Sende” adlı satranç turnuvası ve kermesi organize eden Esentepe Ortaokulu yetkilileri, etkinlikten elde edilen geliri Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Lefkoşa Çocuk Yuvası’na bağışladı.

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Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda gerçekleşen bağış töreninde, Esentepe Ortaokulu Müdürü Özlem Dağman 17 bin TL tutarındaki bağış çekini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’a takdim etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Esentepe Ortaokulu öğrencilerine ,öğretmenlerine ve velilerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Öğretmenleri Münüre Ayar ve Muzaffer Ermemiş eşliğinde hayata geçirilen projede öğrencilerin kendi hazırladıkları ürünleri kermeste sattığını belirten Dağman, Lefkoşa Çocuk Yuvası’na katkıda bulunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

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