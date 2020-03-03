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‘Ev İçi Şiddetle Mücadele’ konulu uluslararası konferans bugün yapılıyor

‘Ev İçi Şiddetle Mücadele’ konulu uluslararası konferans bugün yapılıyor
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Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, tarafından düzenlenen “Ev İçi Şiddetle Mücadele” konulu Uluslararası konferans bugün yapılıyor.

Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenecek olan Konferansı’na Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi ve KAYAD Başkanı Meral Akıncı da Ombudsman Emine Dizdarlı, Avukat Lara Dimitrijevic ve Araştırmacı Mine Yücel konuşmacı olarak katılacak.

Avrupa Birliği’nin desteği ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Çevik Uraz Merkez Konferans Salonunda yer alacak etkinlik saat 10:30’da başlayacak.

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