Evde soygun yapan bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’da bir eve giderek ev sahibini darp edip soygun yapan zanlı tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, önceki gün saat 20.00 sıralarında, C.E.N. (E-38), Leonard Chukwu’nun ikametgahına giderek kapıyı çalıp izni olmaksızın içeriye girdikten sonra adı edileni darp edip şiddet kullandıktan sonra 6400 Euro nakit para, dizüstü bilgisayar ve cep telefonunu çalıp olay yerinden kaçtı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıs ve olayla bağlantısı olduğu tespit edilen J.A.O. (E-32) tutuklandı.

AKÜ HIRSIZLARI BAŞKA YERDEN DE AKÜ ÇALMIŞ

15 ve 16 Kasım tarihleri arasında Karşıyaka’da, Lapta Belediyesi’ne ait araç üzerinden 2 adet akünün çalınması meselesi ile ilgili olarak poliste tutuklu olarak bulunan S.Ç. (E-29), S.Ç. (K-39) ve S.K.’nin (E-43) yapılan ileri sorgulamalarında; bahse konu şahısların aynı tarihler arasında Yılmazköy’de Zihni Yapıcı’ya ait tır araç üzerinden 2 adet, Taşkınköy’de Mehmet Ateşe’e ait vidanjör araç üzerinden de 2 adet aküyü çaldıkları tespit edildi.

15 YAŞINDAKİ KAYIP KIZ BULUNDU

15 Kasım tarihinden beri kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin Öykü Ceren Ocakbatıran’ın (K-15) bulunduğu açıklandı.