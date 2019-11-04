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Evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

Evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi
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Bugün saat 06.30 sıralarında, Gaziköy’de sakin Özalp Mustafa REİS (E-48/ Polis Memuru), ikametgahı içerisinde aniden
rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Özalp Mustafa Reis, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Ercan Güvenlik
Amirliğinde görev yapıyordu.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2019, 10:26
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