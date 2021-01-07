Eylem iptal edildi

Hür-İş Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, bugün Meclis önünde gerçekleştirmeyi planladıkları ‘asgari ücret’ eylemini iptal ettiklerini duyurdu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bugün yapacağımızı açıkladığımız meclis önündeki basın açıklamamızı Sağlık Üst Kurulunun ve Kaymakamlığın bulaşıcı hastalıklar yasası nezdinde “10 ocak 2021 tarihine kadar toplu birliktelik olamaz” ile ilgili bildiriminden dolayı protesto eylemimizi hem polis ile karşı karşıya kalmamak hem de halk sağlığı adına üst kurulun kararı 10 Ocak 2021 tarihine kadar değişmesi halinde tekrardan eylemimizle ilgili kararı değerlendireceğimizi kamuoyuna duyururuz.”