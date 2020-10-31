Faiz Sucuoğlu'nun yarışı önde götürdüğü iddia ediliyor

UBP Olağanüstü Kurultayında oy sayımı devam ederken, Faiz Sucuoğlu'nun seçim yarışını önde götürdüğü iddia ediliyor.

Oylarda tasnif işlemi devam ederken Sucuoğlu'nun yarışı Yüzde 40 oranında önde götürdüğü, en yakın rakibinin ise yüzde 28 civarında Taçoy olduğu belirtiliyor.

Yarışı üçüncü sırada götüren adayın ise Çavuşoğlu olduğu iddia edildi.

Divan Kurulu tarafından sonuçlarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Faiz Sucuoğlu'nun dışarda kurulan seçim standında tebrikleri kabul ettiği görüldü.

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020, 00:25