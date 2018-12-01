Ferdiye Ersoy, Kıbrıslı Türkleri gururlandırdı

MUAZZEZ GAZİHAN KATİPOĞLU-KIBRIS GENÇ TV ÖZEL

Uzun yıllar yurtdışında yaşadıktan sonra Kuzey Kıbrıs’ta Cyprus Quality Academic and Language Services’i (C-Quals), kısa adıyla Kıbrıs Akademi’yi kuran ülkemizin başarılı ve tanınmış isimlerinden Dr.Ferdiye Ersoy,hepimizi gururlandırdı.

Ersoy’a Fransa’da büyük bir onur olan Fransız Devleti Akademik Palm şövalye nişanı takdim edildi.

Akademik yaşantısı ile dil ve kültürle ilgili çeşitli faaliyetleri ile bilenen Dr.Ferdiye Ersoy’a, Fransız Devleti Akademik Palm şövalye nişanı takdim edildi.

Dün akşam Fransız Büyükelçisi’nin konutunda gerçekleşen resepsiyonda, Fransa’nın Lefkoşa Büyükelçisi Rene Troccaz, Dr.Ferdiye Ersoy’a Fransız Devleti Akademik Palm şövalye nişanı’nı takdı.

Resepsiyon birçok konuğun katılımıyla gerçekleşti.

KIBRIS GENÇ TV’YE duygularını aktaran Ersoy, “İnanılmaz gurur duydum mutlaka bunun devamını getireceğim, bu burada biten birşey değil iyi ilişkiler çalışmalar yaptık sonra çoğalır ve güzelleşir, bu bir oldu bitti olayı değildir ”şeklinde konuştu.