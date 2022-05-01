Festival sona erdi

Girne Belediyesi, Beylerbeyi Muhtarlığı ve Yeşil Barış Hareketi İşbirliğinde düzenlenen Kıbrıs İpek Koza Festivali’nin 17’ncisi bugün sona eriyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Beylerbeyi köyünde yer alan festivalin açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

Festivalin açılış töreninde konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, festivali, dut ağaçlarının çoğaltılması, korunması, Kıbrıs Kültürünün önemli bir parçası olan ipekböceği yetiştiriciliği ve ipek koza işlerinin yaşatılması yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlediklerini kaydetti.

Güngördü, hedeflerinin geçmişte var olan ipekböceği yetiştiriciliği, ipek koza el sanatlarının gelecek nesillere aktarılması evlerde üretilen ipek koza işlerinin turistlerle daha fazla buluşturulması ve Kıbrıs’a özgü bu el sanatını ve Beylerbeyi Köyünü dünyaya tanıtmak olduğunu dile getirdi. Güngördü, festivalin gerçekleşmesine katkı koyan herkese teşekkür etti ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını da kutladı.